Musei, castelli e siti archeologici: nel 2025 oltre 256mila visitatori in provincia

I musei, le aree archeologiche e i castelli della provincia di Cremona hanno registrato nel 2025 un totale di 256.852 ingressi, con una crescita del 2,6% rispetto al 2024 — pari a 6.535 visitatori in più — confermando una tendenza positiva e una netta ripresa rispetto agli anni precedenti. I dati sono stati raccolti dall’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona, con la collaborazione di 25 enti.

L’andamento mensile degli ingressi segue fedelmente i flussi turistici tipici della provincia. Il mese di maggio si conferma il più frequentato con 37.362 presenze (il 15% del totale annuo), seguito da aprile con 35.625 e marzo con 31.032. Un secondo picco si registra in autunno: novembre ha totalizzato 24.699 ingressi.

Maggio con 37.362 ingressi è il mese più visitato: il 15% dell’intero afflusso annuale si concentra in soli trenta giorni.

Cremona domina, Soncino sorprende

La città di Cremona, con i suoi sei musei, raccoglie la grande maggioranza dei visitatori: 181.459 ingressi, pari al 71% del totale provinciale. Al secondo posto Soncino — con la Rocca sforzesca, il Museo della Stampa e il Museo della Seta — che totalizza 39.806 ingressi (15%). Crema completa il podio con 10.629 presenze (4%).

Cremona: 6 musei · 71% del totale, 181.459 ingressi Soncino: Rocca · Stampa · Seta · 15%, 39.806 ingressi Crema: 4% del totale, 10.629 ingressi

La classifica dei musei più visitati

In testa alla classifica, come da tradizione, il Museo del Violino di Cremona con 79.586 ingressi — quasi un terzo dell’intero flusso provinciale. Sul podio anche il Polo museale Diocesano (Museo diocesano, Battistero e Museo verticale del Torrazzo) con 50.194 presenze, e i musei di Soncino (Rocca e Museo della Stampa) con 32.248 visitatori.

Museo del Violino · Cremona: 79.586 ingressi (31% rispetto al totale) Polo Museale Diocesano (Museo diocesano, Battistero, Torrazzo) · Cremona , 50.194 ingressi (20%) Musei Rocca e della Stampa · Soncino: 32.248 ingressi (13%) Museo civico di Storia Naturale · Cremona: 25.172 ingressi (10%) Museo Civico Ala Ponzone · Cremona: 12.916 ingressi (5%)

Studenti e turisti stranieri: dati parziali ma indicativi

L’analisi degli ingressi di studenti e turisti stranieri è necessariamente parziale: solo 19 strutture su 25 hanno fornito il dato sugli studenti e solo 16 su 25 quello relativo agli stranieri. Nonostante ciò emergono tendenze chiare: le scolaresche prediligono i mesi primaverili — gli stessi preferiti per i viaggi di istruzione — mentre i turisti internazionali si concentrano nel periodo estivo e autunnale, in particolare tra luglio e ottobre.

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