Nella "Piazza di Cr1" i nuovi Maestri del lavoro di Cremona si raccontano

Emozioni, applausi entusiasmo. La cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro il primo maggio scorso al Conservatorio Verdi di Milano ha riuniot i 166 nuovi maestri del lavoro premiati dai Prefetti delle varie Province lombarde. Erano in tutto 166, di cui 15 cremonesi. Abbiamo raccolto le loro reazioni durante la puntata delle “Piazza di Cr1” in onda sul canale 19 (qui per rivederla). In studio con il curatore Giovanni Palisto, il console della Federazione Maestri del lavoro di Cremona Guido Tosi, Donatella Carra di Grafiche Rozzi di Vescovato, Annibale Guarneri di Acciaierie Arvedi. Collegati Stefano Mazzini e Marco Magistrati di Ocrim. Durante la trasmissione sono stati illustrati i lunghi percorsi professionali e la passione che ha guidato professionisti che hanno saputo farsi apprezzare per la dedizione e le competenze. Per ottenere il riconoscimento si devono muovere le aziende, segnalando entro il 15 ottobre all’Ispettorato del lavoro i dipendenti meritevoli, i quali, devono rispettare una serie di caratteristiche. Per potere aspirare alla decorazione devono avere compiuto 50 anni, aver lavorato ininterrottamente per almeno venticinque anni alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personal. Chi punta alla Stella al merito deve essersi particolarmente distinto per eccellenti meriti di perizia e laboriosità e di buona condotta morale, avere migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo e avere contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro oltre ad aiutare le nuove generazioni nell’attività professionale.

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