Oleificio Zucchi a Tuttofood 2026: innovazione e sostenibilità al centro della scena

Oleificio Zucchi torna protagonista a Tuttofood – International Food Exhibition di Milano – una delle principali manifestazioni B2B dedicata all’agroalimentare, con uno spazio dal concept progettuale pensato per tradurre in esperienza concreta i valori fondanti dell’azienda: qualità, trasparenza, innovazione e sostenibilità, espressione di oltre due secoli di arte olearia.

Allo Stand B05 nel Padiglione 5, Oleificio Zucchi accoglie i visitatori in un nuovo spazio che racconta con un linguaggio innovativo la lunga tradizione dell’azienda. L’utilizzo di materiali caldi e naturali come il legno, insieme al colore verde e alle piante, richiamano il legame con la terra e l’origine delle materie prime; le due strutture architettoniche principali si intersecano, diventando simbolo visivo dell’incontro tra sostenibilità e innovazione, valori alla base dell’identità del brand Zucchi.

L’ambiente, aperto e permeabile, favorisce accoglienza e dialogo, mentre superfici video e grafiche valorizzano il prodotto, affiancando l’esposizione fisica degli oli Zucchi. Il nuovo stand è pensato per promuovere incontro e degustazione, diventando un luogo di racconto della cultura dell’olio. All’interno di questo ambiente viene presentata l’intera gamma aziendale, espressione di un percorso frutto di tradizione e ricerca.

Spazio alla linea Zucchi Professional, lanciata nel 2025, e dedicata al canale Ho.Re.Ca. che comprende oli di semi e blend di oli d’oliva di alta qualità, proposti in formati professionali da 5 e 10 litri in PET, studiati per garantire praticità, affidabilità e performance costanti in cucina.

Sarà protagonista anche Zucchi Fritturista – parte della linea Zucchi Professional – l’olio di semi di girasole altoleico sviluppato per la frittura professionale. La sua formula con estratti naturali garantisce elevata resistenza all’ossidazione e consente un incremento del 25% dei cicli di frittura rispetto agli oli di girasole tradizionali, assicurando efficienza e continuità operativa per ristoranti, pasticcerie e hotellerie.

Accanto agli oli dedicati al canale del fuori casa, presso lo stand sarà possibile scoprire la nuova gamma retail di oli da olive Zucchi che si presenta con un’identità visiva rinnovata, pensata per valorizzare trasparenza, qualità e storytelling del prodotto, rafforzando il dialogo con il consumatore finale. In questa linea di oli spicca l’olio evo 100% italiano Sostenibile Zucchi, che rappresenta una sintesi concreta dei valori dell’azienda: qualità, trasparenza e responsabilità lungo la filiera.

Tra i prodotti protagonisti dello stand spicca inoltre Zucchi Fritto Libero! l’olio di semi di girasole altoleico con antiossidanti, pensato per la frittura domestica. Grazie a una formulazione innovativa, riduce del 50% gli odori in frittura rispetto a un olio di girasole standard

Non mancheranno le proposte degli oli di semi 100% Italiani da filiera tracciata e certificata, gli oli aromatizzati e gli aceti Zucchi.

L’offerta è ampia e riflette una filosofia aziendale fondata sulla cultura dell’olio d’eccellenza e su una costante ricerca orientata all’innovazione e allo sviluppo sostenibile, costruita in oltre due secoli di esperienza.

All’interno dello stand sarà presente anche una zona cucina curata dallo chef Paolo Gori, della storica trattoria “Da Burde” di Firenze: uno spazio dedicato alla degustazione, dove gli oli Zucchi diventano protagonisti di ricette che ne evidenziano caratteristiche e versatilità, per provare come un olio di alta qualità possa davvero esaltare il gusto delle preparazioni gastronomiche.

“La partecipazione a Tuttofood rappresenta per noi un’occasione strategica per raccontare la nostra identità e rafforzare il dialogo con i nostri interlocutori internazionali”, commenta Alessia Zucchi. “Attraverso uno stand rinnovato vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza che unisca cultura dell’olio, innovazione e sostenibilità in modo concreto e coinvolgente”.

Con oltre due secoli di storia, Oleificio Zucchi continua così a evolvere il proprio linguaggio, trasformando la presenza fieristica in un vero e proprio racconto immersivo, dove prodotto, innovazione e sostenibilità si intrecciano in un’unica visione e identità.

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