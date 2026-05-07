Ostiano: torna il Celtic Music Festival che raddoppia per l’edizione 2026

La musica celtica torna a far vibrare le mura del Castello. Dopo aver rotto un silenzio durato 18 anni, con il ritorno dello scorso anno, il Celtic Music Festival di Ostiano non solo conferma la sua presenza, ma rilancia in grande stile. La Pro Loco di Ostiano, titolare e organizzatrice della manifestazione, ha annunciato ufficialmente le date della prossima edizione: sabato 27 e domenica 28 giugno.

Il calore e l’affluenza della passata edizione hanno spinto gli organizzatori a trasformare l’evento in un appuntamento di due giorni. La splendida Piazza del Castello si trasformerà nuovamente in un luogo fuori dal tempo, offrendo agli appassionati di musica tradizionale, celtica in particolare, un’esperienza ancora più immersiva.

A tessere la trama musicale dell’evento sarà ancora una volta Cesare Simonini. Figura storica e “anima” del festival, Simonini ha curato la direzione artistica di tutte le edizioni fin dalla nascita, garantendo quella coerenza e quell’eccellenza qualitativa che hanno reso il festival di Ostiano un punto di riferimento per gli appassionati di questo genere musicale.

Il programma

Sabato 27 giugno ore 21

Gramelot Duo, melodie e danze del nord Italia (Simone Guiducci, chitarra – Fausto Beccalossi, fisarmonica)

Willos’, musica Celtica (Fiona King: voce e tastiere – Stephanie Martin: violino – Lorenzo Del Grande: flauto – Massimo Giuntini: uillean pipes, bouzouki, whistles – Luca Mercurio: chitarra – Giulio Putti: bodhràn)

Domenica 28 giugno ore 21

Alborada, musica celtica della tradizione iberica (Daniele Bicego: gaita, flauti – Marco Mantelli: gaita, voce – Davide Bonacini: chitarra)

Vincenzo Zitello – Fulvio Renzi, “Graal” Viaggio musicale tra mito e visione (Vincenzo Zitello: arpa celtica, arpa bardica – Fulvio Renzi violino, violino baritono.

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