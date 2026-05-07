Padri e figli insieme alle Colonie Padane con "Sotto il cielo stellato"

Sabato 9 maggio, dalle ore 19 alle 23, il Parco delle Colonie Padane di Cremona si trasformerà in uno spazio speciale dove rallentare, spegnere le distrazioni e riscoprire il piacere di stare insieme.

Sotto il cielo stellato è l’iniziativa dedicata a papà e figli inserita nel programma di Super Gioco Sano 2026 e organizzata dagli Scout CNGEI di Cremona (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani). Un’esperienza semplice ma preziosa fatta di giochi, racconti, attività all’aria aperta e momenti condivisi sotto il cielo della sera. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a dipartimento.prevenzione@asst-cremona.it

Guardare il cielo, fermarsi, respirare. Anche piccoli gesti come questi possono avere effetti positivi sul benessere: aiutano a rallentare i pensieri, ridurre lo stress e ritrovare una connessione più autentica con sé stessi, con gli altri e con la natura.

L’iniziativa nasce proprio con questo obiettivo: offrire a genitori e figli uno spazio autentico di relazione, lontano dalla frenesia quotidiana e dalle connessioni continue che spesso riempiono le giornate. Un invito a vivere il tempo in modo diverso, lasciando da parte per qualche ora smartphone e notifiche per riscoprire il valore della presenza, dell’ascolto e della condivisione.

Sotto il cielo stellato si inserisce nel tema dell’edizione 2026 di Super Gioco Sano – Disconnettersi per riconnettersi – promosso dal Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute dell’ASST di Cremona e dalla Cooperativa Gruppo Gamma.

Le giornate del 9 e 10 maggio 2026 vogliono promuovere benessere, relazioni e cura attraverso esperienze semplici ma significative, capaci di riportare al centro il valore del tempo condiviso in famiglia.

© Riproduzione riservata