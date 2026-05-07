Sei mezzi rubati e dieci uomini in azione: maxi furto alla Manifattura di Casalmaggiore

Due auto messe di traverso nella stradina che dalla Sabbionetana porta all’accesso della ditta Manifattura di Casalmaggiore, storica azienda del settore tessile che produce e confeziona per grandi marchi come Max Mara. Qualcuno ha pensato a un incidente notturno, poi però, percorrendo la strada Bassa per Vicomoscano ecco dall’altro lato un furgone Iveco e un’auto, sempre messe di traverso, a sbarrare la strada.

Il quadro si è fatto più chiaro da subito. Non un doppio, singolare incidente, ma un furto organizzato nei minimi dettagli con i mezzi utilizzati per sbarrare la strada in ingresso e in uscita e poter così compiere il colpo senza troppi problemi. Una banda organizzata, probabilmente dieci uomini, sicuramente sei, perché sei sono stati i mezzi risultati rubati: quattro auto e due furgoni. Oltre ai quattro usati per chiudere la strada, i due sfruttati per fuggire con a bordo tutto il materiale rubato.

Di cosa si tratta? Stando a voci ufficiose dell’intera collezione autunnale prodotta all’interno della manifattura: decine di migliaia di euro almeno. Per entrare uno dei due furgoni è stato usato come ariete, sfondando prima il cancello e poi un ingresso secondario, ancora divelto. Testimoni dicono di avere sentito l’allarme suonare attorno alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì, individuando dunque l’orario preciso del furto.

Sul posto i Carabinieri, mentre i vertici della Manifattura hanno optato per lasciare a casa le operaie (la ditta ha una forte vocazione femminile), vista l’impossibilità di lavorare serenamente almeno per la giornata di giovedì. I Carabinieri di Casalmaggiore hanno ricostruito il quadro di un furto ben pianificato, partendo dal recupero dei mezzi rimasti sul posto a sbarrare la strada, dopo avere contattato i legittimi proprietari.

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