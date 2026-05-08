Alla scoperta della natura: tre giorni di attività con Bioblitz nei parchi cittadini

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna un appuntamento che unisce natura, scoperta e partecipazione. Si tratta del BioBlitz Lombardia che anche quest’anno fa tappa a Cremona, nel Parco del Po e del Morbasco, in particolare tra il Parco Caduti di Nassiryia e l’area circostante le Colonie Padane, offrendo a singoli, adulti, bambini, famiglie e appassionati l’occasione di vivere il territorio in modo nuovo e coinvolgente.

Per tre giorni, il PLIS del Po e del Morbasco si trasformerà in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove chiunque potrà diventare “esploratore della biodiversità per un giorno”. Il BioBlitz è infatti un evento di scienza partecipata che mette insieme esperti e cittadini con un obiettivo comune: osservare, riconoscere e documentare il maggior numero possibile di specie animali e vegetali presenti in un’area, contribuendo così alla raccolta di dati utili per la ricerca scientifica, il monitoraggio degli ecosistemi e la loro tutela nel tempo attraverso una esperienza nella natura.

Non servono competenze specifiche, ma solo curiosità e voglia di mettersi in gioco: infatti, grazie al supporto di naturalisti, educatori ambientali e Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), ogni partecipante potrà imparare a leggere ed osservare con occhi attenti la natura che lo circonda.

L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia e dall’Ufficio PLIS, Contratto di Fiume, MAB Unesco Po grande del Comune, si inserisce in un più ampio impegno per la salvaguardia della biodiversità e la valorizzazione del patrimonio naturale locale che da sempre guida le azioni ambientali del Parco.

Il programma di quest’anno prevede attività diversificate adatte a persone di ogni età. Primo appuntamento venerdì 15 maggio, dalle 16 alle 18:30 circa, al Parco Caduti di Nassiriya, con un incontro dedicato agli impollinatori guidato dall’esperta Maria Cristina Bertonazzi e dalle GEV del Parco: un’occasione per avvicinarsi al mondo di api, farfalle e altri insetti, fondamentali per la riproduzione delle piante e per la salute degli ecosistemi. L’iniziativa rientra anche nella rassegna Il tempo dell’Infanzia … e oltre!

Sabato 16 maggio le attività si spostano alle Colonie Padane, nell’ambito della Grande Festa del Fiume Po. Al mattino, dalle 10 alle 12, sarà possibile esplorare il parco in bicicletta insieme a Daniro Mandelli, grazie alla collaborazione dei volontari di Legambiente e Fiab, così da promuovere una mobilità dolce e rispettosa dell’ambiente, lungo un percorso tra il circuito Grandi Foreste, sino alla foce Morbasco per poi tornare alle Colonie Padane seguendo il tracciato dalle vecchie alzaie.

Al pomeriggio, alle ore 15:45 (il punto di ritrovo è all’ingresso delle Colonie Padane, via del Sale 60), il gruppo Nordic Walking con Marathon Cremona presenterà la disciplina del Nordic walking (camminata nordica) con una prova pratica delle principali tecniche di camminata. A seguire, escursione tra le lanche Livrini e Bosconello, percorrendo il circuito di sentieri delle Grandi Foreste. L’attività, libera e gratuita, rappresenta un’occasione per avvicinarsi a questa disciplina in crescita, vivendo un’esperienza immersi nella natura.

Durante il percorso, alcuni esperti illustreranno le peculiarità ambientali e naturalistiche di questo importante polmone verde del territorio. Ci saranno anche le Guardie Ecologiche Volontarie per accompagnare soprattutto i bambini in un nuovo percorso dedicato agli impollinatori.

Infine, domenica 17 maggio, partendo sempre dalle Colonie Padane, passeggiata naturalistica dalle 16 alle 18 circa per affrontare “10.000 passi nel Parco del Po e del Morbasco”, guidata da Riccardo Groppali, per scoprire da vicino ambienti, specie e curiosità di questo prezioso ecosistema fluviale, accompagnati dalle Guardie Ecologiche del PLIS.

Nel corso del BioBlitz sarà possibile utilizzare l’applicazione iNaturalist per un percorso di citizen science utile alla mappatura delle specie a livello nazionale, o sarà possibile aderire al Butterfly Count, osservando le farfalle presenti nelle aree del parco. Un invito aperto a tutti per riscoprire il proprio territorio e contribuire, anche con un piccolo gesto, alla tutela della biodiversità.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito www.parcopomorbasco.it, la pagina Facebook @parchinaturacremona oppure scrivere all’indirizzo areavasta@comune.cremona.it.

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