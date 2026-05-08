Bozzetto futuro murale di Aima, premiati gli studenti del Liceo Artistico Stradivari

Un momento di incontro tra creatività, sensibilizzazione e partecipazione della comunità si è tenuto venerdì 8 maggio al Caffè Alzheimer, presso Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), dove sono stati premiati i quattro studenti della V B del Liceo Artistico autori del bozzetto selezionato per la realizzazione del murale che decorerà la facciata della sede associativa. Si tratta di Luca Bonini, Vittoria Arbanas, Elena Bitiusca e Anna Portesani.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare il talento dei giovani e, allo stesso tempo, promuovere, attraverso l’arte, un messaggio di vicinanza, inclusione e attenzione verso le persone affette da Alzheimer e le loro famiglie.

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione degli ospiti del Centro, delle volontarie e dei volontari, era presente, oltre all’arch. Digiuni, volontario di Aima, che ha curato l’iniziativa, l’Assessore alle Politiche sociali, Marina Della Giovanna, a testimonianza del sostegno dell’Amministrazione comunale. “Apprezzo la relazione intergenerazionale che è stata posta in essere nell’interesse sia dei giovani sia degli anziani con particolari fragilità; progetti come quelli attivati da Aima hanno un impatto decisamente positivo sulla comunità” ha sottolineato l’assessore.

“Il murale rappresenterà un segno concreto di collaborazione tra scuola, associazionismo e istituzioni, trasformando la sede in uno spazio ancora più aperto e riconoscibile per la cittadinanza” ha sottolineato Rinalda Bellotti presidente di Aima, rivolgendo poi un sentito ringraziamento alla prof. Mazzolari, che con disponibilità e spirito collaborativo ha favorito lo svolgimento del progetto e al prof. Bozzetti e al Vice-Preside Gaimari che hanno presenziato alla cerimonia.

Nel corso dell’incontro è stato presentato pubblicamente il bozzetto vincitore e sono stati esposti tutti i lavori eseguiti a riconoscenza dell’impegno profuso

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