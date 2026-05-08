Nuovo servizio straordinario di vigilanza su tutto il territorio provinciale, la sera del 7 maggio da parte deli Carabinieri di Cremona, con l’impiego di 26 pattuglie e 60 militari, anche in abiti civili. Obiettivo del servizio, il presidio del territorio da azioni predatorie, con posti di controllo e controlli dinamici su auto e persone in transito, il contrasto a violenze, risse e atti vandalici nei luoghi della movida e il contrasto alle condotte di guida pericolose.

Dalle 20 di giovedi e fino alle 2 di questa mattina i controlli straordinari hanno interessato le principali vie di comunicazione nonché le piazze e i luoghi di ritrovo del capoluogo e dei vari comuni della provincia. Nel complesso, sono state identificate 372 persone, diverse delle quali già con precedenti di polizia a carico, e condotte verifiche su 199 veicoli. Cinque le persone denunciate, sei le patenti ritirate, un coltello è stato sequestrato.

Sul cremasco i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 36enne residente in provincia di Milano per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato lungo la SP 472 nel comune di Dovera durante un controllo, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso superiore a 1,50 g/l, circa tre volte oltre il limite consentito. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Sempre la Radiomobile è intervenuta a Palazzo Pignano intorno alle 19.15 per un incidente stradale autonomo che ha provocato anche la rottura di una tubazione del gas metano. Alla guida un 57enne che, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di recinzione e una siepe in via Pertini. L’uomo è risultato positivo all’etilometro con un valore superiore a 2,40 g/l, quasi cinque volte oltre il limite di legge. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con aggravante di aver provocato un sinistro, mentre la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea alla guida.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri della Stazione di Crema hanno denunciato un 25enne residente in provincia di Sondrio per porto di oggetti atti ad offendere. Fermato in via Visconti nella serata del 7 maggio, il giovane è stato controllato insieme a un passeggero: nel bagagliaio dell’auto i militari hanno rinvenuto un coltello da cucina lungo circa 20 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Anche in questo caso è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La Compagnia di Casalmaggiore ha deununciato e sanzionato amministrativamente due persone per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, con il ritiro delle quattro patenti di guida. Si tratta di due uomini di 18 e 31 anni, controllati dai militari rispettivamente a Piadena Drizzona e Casalmaggiore. Il 18enne era alla guida di un ciclomotore ed aveva bevuto più del dovuto: il controllo con l’etilometro ha fatto segnare un valore di 1,20 g/l circa.

Il 31enne, fermato a Casalmaggiore in via Beduschi, ha rifiutato di sottoporsi al test. Per entrambi è scattata la denuncia con ritiro di patente, mentre i mezzi, di proprietà di terzi, sono stati affidati a persone in grado di guidare.

Sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore hanno sanzionato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 72 anni e una donna di 55 anni, sorpresi a guidare in stato di alterazione nel centro abitato di Casalmaggiore. Tenuto conto che i valori rilevati erano superiori a 0,50 g/l, ma inferiori a 0,80g/L, sono stati sanzionati e le loro patenti sono state ritirate.

Infine, sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti un uomo di 34 anni, residente in provincia di Parma. I militari lo hanno fermato a piedi a Piadena in via Matteotti ed era in possesso di hashish. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e il 34enne è stato segnalato all’Autorità amministrativa di competenza.

© Riproduzione riservata