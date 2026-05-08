Cremona accoglie Tai Aguero: masterclass e incontri con la leggenda della pallavolo

C’è un nome che, nel mondo della pallavolo, evoca decenni di trionfi, medaglie olimpiche e una carriera senza eguali: Tai Aguero. E domenica 10 maggio, Cremona avrà il privilegio di ospitarla per un’intera giornata, grazie all’organizzazione del Volley Young Cremona.

Dalla mattina fino al tardo pomeriggio, la palestra di Bonemerse ospiterà l’allenamento delle giovanissime pallavoliste guidato dalla campionessa. L’ingresso alla palestra è libero per tutto il pubblico.

Tai Aguero è, a tutti gli effetti, un’icona della pallavolo mondiale: l’unica atleta nella storia di questo sport ad aver conquistato titoli mondiali con due nazionali diverse, Cuba e Italia, a testimonianza di un talento capace di trascendere confini geografici e generazioni.

Il suo palmares recita: due ori olimpici — ad Atlanta 1996 e Sydney 2000 — due Campionati del Mondo (1994 e 1998), quattro Coppe del Mondo (1995, 1999, 2007 e 2011), e due titoli europei conquistati con la maglia azzurra nel 2007 e nel 2009. A questi si aggiungono una Champions League, due Scudetti italiani e una lunga serie di riconoscimenti individuali come MVP nelle competizioni più prestigiose del panorama internazionale.

La giornata si aprirà alle 10:00 con una sessione di allenamento dedicata al gruppo Under 14, che terminerà alle 12:00. Un’opportunità rara per le giovanissime atlete delle Fenici, chiamate a confrontarsi con i metodi e la mentalità di chi ha vinto tutto ciò che era possibile vincere.

Alle 12:30 pausa pranzo, prima di tornare in palestra nel pomeriggio. Dalle 15:00 alle 17:00 sarà la volta del gruppo Under 18 – Serie D, che potrà beneficiare di una vera e propria masterclass tecnica e mentale.

Infine, dalle 17:00 alle 18:00, Tai Aguero sarà disponibile per interviste, autografi e foto: un momento di incontro diretto con il pubblico, per tutti coloro che vorranno avvicinarsi a una delle più grandi sportive della storia italiana e internazionale.

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