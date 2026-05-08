Il mercato di Campagna Amica torna domenica in piazza Stradivari a Cremona

ampagna Amica torna in piazza Stradivari a Cremona, proponendo una domenica particolarmente bella, ricca di proposte e di sinergie.

W la mamma e Voglia di fragole saranno i temi del mercato di Campagna Amica che si terrà domenica 10 maggio in piazza Stradivari a Cremona. Dalle ore 9 alle 19 circa i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti saranno nel salotto della città, nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune.

Gli agricoltori proporranno in vendita diretta i cibi e i fiori made in Cremona e made in Lombardia, con l’intento di portare nel cuore della città tutto “il buono e il bello” che nascono nelle campagne e nelle aziende agricole. La “spesa di maggio” arriverà sui banchi del mercato, con i sapori e i colori tipici di questo mese.

“Aprile fa i fiori e Maggio ne ha gli onori: così recita un antico detto popolare, sottolineando l’abbondanza di frutta e verdura che l’orto ci regala durante questo mese” dicono gli agricoltori di Coldiretti. Sotto i gazebo gialli, i buongustai troveranno tutti i cibi tipici: accanto all’ortofrutta ci saranno formaggi vaccini e caprini, pane e prodotti da forno, salumi tipici, miele e confetture, vino, riso, prodotti a base di lumaca, zafferano, dolci contadini. La domenica in piazza Stradivari sarà occasione per scoprire anche i prodotti del benessere che nascono dalla lavanda.

I cittadini troveranno in piazza Stradivari anche lo “street food contadino”, affidato ad alcune aziende agrituristiche del territorio. Si potranno così gustare in piazza alcuni piatti della tradizione contadina lombarda, come panini con salamella e porchetta, tagliere di formaggi tipici o di salumi, casoncelli, focacce e torte con la frutta di stagione.

Portati dai coltivatori, i fiori di maggio coloreranno il mercato, proposti come dono ideale per la Festa della mamma. Proprio la Festa della mamma ispirerà il laboratorio che gli agricoltori proporranno a bambine e bambini, invitati a realizzare un dono o un cartoncino d’auguri da portare alla mamma.

Presso il mercato di Campagna Amica i cremonesi troveranno anche lo stand di MEDeA Medicina e Arte, l’associazione senza fini di lucro, fondata a Cremona nel 2003, che sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici e dei loro familiari, operando con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi. MEDeA interviene in due principali direzioni: il finanziamento della ricerca clinica oncologica e il sostegno fisico, psicologico e sociale ai malati e ai loro familiari. A sostegno dell’attività dell’associazione, con una piccola offerta, i cittadini potranno ricevere una rosa dedicata alle mamme.

Particolarmente atteso l’appuntamento del pomeriggio. Alle ore 15, grazie alla sinergia con la società Canottieri Baldesio, in piazza saranno presenti alcuni atleti e atlete del tennis in carrozzina. Dalle ore 15 proporranno una dimostrazione di questa disciplina, offrendo ai presenti la possibilità di provare a scendere in campo, cimentandosi con uno sport che richiede grande agilità e precisione. La Società Canottieri Baldesio a Cremona è un punto di riferimento per il tennis in carrozzina, con una squadra che partecipa a tornei regionali e nazionali, e gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica sono grati e orgogliosi per questa presenza domenica pomeriggio in piazza Stradivari.

Nel corso del pomeriggio gli agricoltori offriranno una “merenda contadina” a base di torte con frutta di stagione e focacce. Tutto è pronto, dunque, per una giornata imperdibile, con tanti colori e sapori, in piazza Stradivari a Cremona. Si segnala che, in caso di maltempo, il programma potrebbe subire delle variazioni.

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