Il 13 maggio, al Polo di Cremona in videocollegamento dal Campus di Milano, la proiezione del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo e un dibattito sulla libertà di ricerca. In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il Politecnico di Milano aderisce all’iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, promuovendo un momento di riflessione dedicato ai temi della libertà di studio, di ricerca e dei diritti umani.

L’appuntamento si terrà alle ore 16.30, in Aula CR04.0.1. L’evento, gratuito su iscrizione, si aprirà con i saluti istituzionali della Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, seguiti da un videomessaggio dei genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni.

A seguire sarà proiettato il documentario, diretto da Simone Manetti, scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi e prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni.

La serata proseguirà con il dibattito dal titolo Non c’è ricerca senza libertà, che vedrà la partecipazione di Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, di Emanuele Cava e di Mario Calabresi. Modera Paolo Biagioni, Vicepresidente Comitato Unico di Garanzia (Cug) Politecnico di Milano.

L’iniziativa, unica nel suo genere, rientra nel progetto nazionale promosso dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, che tra aprile e maggio 2026 coinvolgerà 76 atenei italiani in un ciclo di eventi dedicati alla libertà della ricerca accademica, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, ricercatori, personale universitario e cittadinanza sui valori della conoscenza, della verità e della tutela dei diritti fondamentali.

Le Università per Giulio Regeni è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo Ets in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni. Ingresso libero con iscrizione obbligatoria al link https://forms.cloud.microsoft/e/mbfkyk5fRg

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