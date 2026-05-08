"La potenza della fragilità": la memoria di Chiara Galimberti emoziona il Ponchielli

Quanta forza c’è nella parola “fragilità”? Quanta intensità c’è nella vita di chi deve lottare ogni giorno con la difficoltà di essere diverso? Queste le riflessioni che hanno dato corpo alla rappresentazione teatrale andata in scena sul palco del Teatro Ponchielli giovedì sera, un vero e proprio lavoro corale, che ha coinvolto moltissime categorie cittadine, dagli sportivi ai giornalisti, e ha commosso il pubblico, che ha regalato numerosi applausi a scena aperta.

Lo spettacolo dal titolo “La potenza della fragilità”, ispirato a “Una storia Chiara”, il libro scritto da Gianluca Galimberti in memoria della figlia, ha voluto raccontare prima di tutto le emozioni.

A spiegare il senso profondo della serata, prima ancora che si aprisse il sipario, è stata Daniela Magnani, presidente dell’Associazione Giorgia, ricordando come il progetto sia nato grazie a “una comunità intera che ha scelto di mettersi in gioco. Persone che hanno ritagliato spazi del loro tempo. Ma a tutto questo qualcuno ha dato gambe per camminare”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Compagnia dei Piccoli, al regista Mattia Cabrini e alla famiglia Galimberti “per aver condiviso con tutti noi la storia di Chiara”. Ringraziamenti a cui hanno fatto eco anche i fratelli di Chiara, Marco e Giovanni Galimberti. “Oggi Chiara compie 21 anni” hanno ricordato con voce commossa. “Non è più con noi dal 3 novembre 2024, ma in realtà è sempre accanto a noi”. Un ricordo trasformato però non in dolore chiuso e privato, ma in un abbraccio collettivo: “Sentiamo tutta la città coinvolta e vogliamo abbracciare tutti coloro che si sono impegnati creando un gioiello di arte e umanità”.

Non una semplice rappresentazione teatrale, ma una vera e propria esperienza emotiva collettiva, un esempio di teatro sociale e di comunità, capace di trasformare il palco in uno spazio umano condiviso, dove fragilità, malattia e disabilità sono diventate esperienze su cui fermarsi a riflettere.

Sul palco si sono alternati musica, danza, parole, immagini e movimenti capaci di raccontare la fragilità umana in tutte le sue forme: la malattia, la disabilità, la perdita, ma anche la forza silenziosa di chi continua a vivere, amare e costruire relazioni nonostante tutto.

Ogni scena rappresentava un vero e proprio quadro: dal racconto della notizia, alla performance sportiva, dal confronto studenti-insegnanti alle difficoltà della quotidianità. Ma anche la capacità umana di continuare a costruire relazioni, speranza e bellezza.

Le musiche originali hanno accompagnato il pubblico dentro un percorso quasi immersivo, alternando momenti di struggente intensità ad altri più luminosi e pieni di speranza.

A fare da filo conduttore di tutto lo spettacolo, il ricordo di Chiara, così come lo hanno vissuto tutti coloro che hanno avuto a che fare con lei. La sua presenza ha attraversato le scene in modo discreto, nei dettagli, nei gesti, nel racconto di una fragilità che rappresenta la forza di tutti.

Una storia che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso e con qualche lacrima all’angolo dell’occhio, mentre la standing ovation finale è stata il ringraziamento sincero per aver trasformato il teatro in qualcosa di più di un palcoscenico: uno spazio umano e condiviso.

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