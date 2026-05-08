"Rosso, furibondo e ribelle": il 12 maggio concerto al Teatro Filo

Con il concerto Rosso, furibondo e ribelle, in programma martedì 12 maggio alle ore 21 al Teatro Filo di Cremona, si conclude la rassegna Un Filo antico – musica antica delle nuove generazioni, a cura della Fondazione Italiana per la Musica Antica.

Il concerto è un viaggio nella sonata italiana per violino del primo ‘700, attraverso tre figure importanti e dal carattere assai diverso come Vivaldi, Geminiani e Veracini.

Protagonista del concerto l’ensemble Anima&Corpo, composto da Gabriele Pro al violino, Maria Calvo al violoncello e Cristiano Gaudio al clavicembalo. Il concerto, a cura del maestro Alessandro Quarta, sarà introdotto dalla Prof.ssa Angela Romagnoli, dell’Università di Pavia. Ingresso unico 10 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare il Teatro Filo, tel. 338 / 5205044.

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