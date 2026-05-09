Bonaldi: "Soprintendenza senza direttore da un anno, probemi per tutta la filiera"

“Un anno di vuoto che pesa sul territorio: il Ministro Giuli nomini il Soprintendente ABAP per Cremona, Lodi e Mantova”: la sollecitazione arriva da Stefania Bonaldi, responsabile Pubblica amministrazione nella segreteria del Partito Democratico.

“La mancata nomina del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, vacante dal 1° aprile 2025 e oggi retta ad interim, non è un dettaglio amministrativo né un vezzo procedurale – continua l’sponente Dem. È un segnale preoccupante. Lasciare scoperto per oltre un anno un ruolo così strategico significa, di fatto, non riconoscere il valore e l’importanza di una funzione decisiva per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale di tre province lombarde.

“Ma questo ritardo ha delle ricadute. Blocca un’intera filiera — edilizia, architettura, restauro, archeologia, organizzazione culturale — che ogni giorno dipende da autorizzazioni, pareri e indirizzi tecnici che solo una guida pienamente operativa può garantire. Ogni mese senza un titolare significa procedure più lente, investimenti sospesi, opportunità rinviate. Per questo accolgo e rilancio l’appello della Società Storica Cremasca e di numerose agenzie culturali delle province di Cremona, Mantova e Lodi, che chiedono al Ministro della Cultura di procedere con urgenza alla nomina del nuovo Soprintendente. Il territorio non può più aspettare”.

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