"Quartieri in giallo", successo per il primo appuntamento

Grande partecipazione venerdì in Sala Maffi, al Centro civico Cascinetto, per il primo appuntamento di Quartieri in Giallo, la rassegna letteraria organizzata dall’associazione Paf – Porte Aperte Festival in collaborazione con il servizio Quartieri e Reti di Comunità del Comune di Cremona.

Il protagonista della serata è stato Massimo Lugli, che ha dialogato con Beatrice e Marco Tanzi presentando il suo ultimo libro, La gang delle 3B. L’incontro ha confermato il forte interesse dei cittadini per occasioni diffuse nei quartieri dedicate alla cultura e capaci di creare opportunità di confronto e condivisione.

Il primo dei prossimi tre appuntamenti in calendario a maggio sarà venerdì 15 maggio (ore 18:00) Grazia Scanavini presenta Burattinai al Centro Civico di San Felice. L’organizzazione dell’attività di laboratorio per i più piccoli è a cura dell’associazione Semi di Libri.

Venerdì 22 maggio (ore 18) Jacopo De Michelis presenta La montagna nel lago all’Oratorio di San Pietro. Infine venerdì 29 maggio (ore 18) Fulvio Ervas presenta L’insalvabile presso la Sala Cascina Marasco ad Agropolis. L’organizzazione del laboratorio per i più piccoli è a cura della libreria Timpetill.

La rassegna Quartieri in Giallo è nata con l’obiettivo di portare la cultura nei luoghi della quotidianità, da valorizzare come spazi vivi di incontro, relazione e comunità. La possibilità di dialogare con gli autori rappresenta un’opportunità preziosa non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale: ascoltare il racconto di un libro da chi lo ha scritto significa creare un rapporto più diretto, umano e partecipato con la lettura e con il pensiero.

“Portare la presentazione di libri con la presenza dell’autore nei quartieri rappresenta un’occasione importante per la nostra città. Diffondere la cultura in vari luoghi aiuta Cremona a crescere e offre occasioni di socialità e di confronto”, commenta Francesca Romagnoli, vicesindaca con delega ai Quartieri e alle Reti di Comunità.

© Riproduzione riservata