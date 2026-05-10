A Cremona il primo festival di Still I Rise: appuntamento sabato 23 maggio

Una novità per Cremona, che vedrà protagonista una realtà conosciutissima soprattutto fuori città e nel mondo. È in programma per sabato 23 maggio il primo festival di Still I Rise, organizzazione umanitaria indipendente fondata dal cremonese Nicolò Govoni con Giovanni Volpe. Un modo, innanzitutto, per conoscere da vicino le sue attività e il modello educativo proposto in diversi Stati del mondo.

A partire dalle 15:00 e fino alle 20:00, il festival si snoderà fra Piazza Stradivari, dove ci saranno espositori e workshop, e Cortile Federico II, vero fulcro della giornata. Lì si terranno diverse esposizioni, dibattiti, talk e anche momenti di intrattenimento.

Il festival è aperto a tutta la cittadinanza e si inserisce nell’ambito della rassegna Il Tempo dell’Infanzia del Comune di Cremona.

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