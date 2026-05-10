Ultime News

10 Mag 2026 La Cremonese travolge il Pisa 3-0 allo Zini e si porta a un punto dal Lecce
10 Mag 2026 Maltempo: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico anche su Cremona
10 Mag 2026 Mundialito di CR1: scegli il gol più bello, ultime ore per decidere chi passa il primo turno
10 Mag 2026 Tai Aguero incontra il Volley Young Cremona: tecnica ed emozioni per le giovani atlete
10 Mag 2026 Chiara Ferragni, la prima foto sui social con il nuovo fidanzato Josè
Nazionali

Agrigento, bambino di 10 anni precipita da primo piano del palazzo: è grave

(Adnkronos) – Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. Il piccolo, originario di Porto Empedocle, insieme alla sua famiglia era a casa dei parenti quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agrigento che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...