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Ministero cultura, Giuli verso revoca staff: pronti stop per Merlino e Proietti

(Adnkronos) – No comment del ministero della Cultura sulle indiscrezioni secondo cui il ministro Alessandro Giuli avrebbe revocato gli incarichi al capo della segreteria tecnica, Emanuele Merlino, e alla responsabile della segreteria particolare, Elena Proietti Trotti. Tuttavia, secondo quanto risulta all’Adnkronos, la notizia, anticipata da Simone Canettieri sul sito del Corriere della Sera, sarebbe confermata. Alla base della decisione di Giuli questioni legate al funzionamento delle commissioni indipendenti, anche in relazione al caso del mancato finanziamento del docu-film su Giulio Regeni, e a inadempienze di vario genere che avrebbero fatto venire meno la fiducia del ministro nei confronti dei due collaboratori, che peraltro sembrerebbe non siano mai stati in buona sintonia. I decreti di revoca degli incarichi per Merlino e Proietti sarebbero già stati firmati ma non ancora recapitati ai diretti interessati. 

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