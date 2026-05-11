Abuso di alcol, due incidenti nella notte: entrambi i conducenti denunciati

Notte movimentata nel territorio cremonese, dove si sono verificati due incidenti a causa dell’abuso di sostanze alcoliche. In entrambi i casi sono stati i Carabinieri, impegnati nelle ordinarie attività di controllo, a intervenire, con pesanti sanzioni per i conducenti al termine dei rilievi.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 03.20. Un automobilista, al volante della sua auto, stava percorrendo via del Giordano quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi contro un’altra vettura regolarmente in sosta. Sul posto è tempestivamente intervenuta una gazzella della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Cremona. I militari, notando le evidenti alterazioni del conducente, lo hanno subito sottoposto al test dell’etilometro, che ha confermato la positività con valori superiori a 1,10 g/l. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Meno di due ore dopo, verso le ore 05.15, su indicazione della Centrale Operativa, un equipaggio della Stazione Carabinieri di Robecco d’Oglio è intervenuta a Pescarolo ed Uniti, lungo la Strada Provinciale 33, dove una vettura è uscita di strada in modo autonomo. I militari, dopo essersi accertati che il guidatore fosse rimasto illeso, hanno proceduto con i rigorosi controlli alcolemici.

Anche in questa circostanza l’etilometro in dotazione alla pattuglia ha registrato un tasso superiore a 1,30 g/l. Nei confronti di quest’ultimo guidatore è scattata l’immediata denuncia per guida in stato di ebbrezza, con l’applicazione da parte dei militari delle aggravanti specifiche previste dal Codice della Strada. L’auto è stata sottoposta a un fermo amministrativo della durata di 180 giorni, venendo recuperata dal soccorso stradale per essere affidata a un deposito autorizzato.

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