Aspettando la Notte dei Musei: il 16 maggio lettura e musica dal vivo

Nella Piccola Biblioteca, all’interno del Museo di Storia Naturale (via Ugolani Dati, 4), sabato 16 maggio (ore 18) nell’ambito dell’iniziativa Aspettando la notte dei musei, sarà presentato il libro Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller (edito da Giunti Editore), una raccolta che esplora in modo originale e divertente la passione per la musica rock.

L’autore Mimmi Maselli, DJ, consulente musicale, ex coordinatore marketing di Mtv Italia e podcaster, invita i genitori a condividere con i figli storie fantastiche sui miti del rock. L’iniziativa è in programma pochi giorni prima della Notte dei Musei, sabato 23 maggio, ed è in collaborazione con la Libreria Timpetill.

Le 14 storie che Mimmi Maselli interpreterà, leggendo e suonando, raccontano avventure incredibili dei Beatles, dei Queen, di Bob Marley, dei Rolling Stones e di tanti altri grandi del rock. I testi seguono una grammatica della fantasia sullo stile di Gianni Rodari: partono da canzoni celebri come contesto in cui si muovono i musicisti, protagonisti di fiabe con antagonisti, oggetti magici, momenti di difficoltà e lieto fine.

La lettura sarà accompagnata da musica live e giochi sonori. A seguire sarà dedicato ai più piccoli un momento di creatività e condivisione grazie alla collaborazione con la Biblioteca Nove Scaffali. I bambini verranno accompagnati in un laboratorio per costruire un proprio strumento musicale.

L’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria (occorre scrivere a prenotazioni.pb@comune.cremona.it)

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