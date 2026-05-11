Concluso il festival Sinapsìa: arte e partecipazione a Casa Siqueiros

Si è conclusa sabato 9 maggio, negli spazi di Casa Siqueiros a Cremona, la prima edizione di Sinapsìa – Festival dei sensi, delle arti e delle relazioni, il progetto a cura di Francesca Scigliuzzo e Casa Siqueiros che, dall’1 al 9 maggio, ha proposto un percorso tra musica, scultura, danza, arti visive, elettronica e convivialità.

Nato come esperienza di incontro tra linguaggi e pratiche performative diverse, Sinapsìa ha creato un luogo aperto all’esplorazione sensoriale e relazionale, capace di mettere in dialogo artisti, pubblico e spazi tramite proposte differenti: dalla scultura sonora alla performance, dall’improvvisazione musicale, alla pittura, alle visioni digitali, fino ai momenti di degustazione e confronto con gli artisti.

Nel corso delle cinque giornate di programmazione, il festival ha offerto al pubblico un’esperienza costruita intorno all’ascolto, alla partecipazione e alla relazione tra le arti, confermando l’idea di Casa Siqueiros come spazio aperto alla ricerca e alla sperimentazione. L’iniziativa ha coinvolto artiste e artisti provenienti da ambiti differenti, in un intreccio di pratiche e sensibilità che ha dato forma a un programma diffuso e multidisciplinare.

La chiusura del festival è stata affidata a Risveglio sonoro, appuntamento dedicato alla musica elettronica e alle visioni digitali a cura di Glide Society, che ha accompagnato il pubblico verso il finissage della mostra e la festa conclusiva, suggellando un percorso pensato come esperienza condivisa e partecipata.

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