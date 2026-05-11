Ultime News

11 Mag 2026 Scuole di danza a teatro Ponchielli: cartellone e info sulla prevendita
11 Mag 2026 Su "Campus" gli studenti di ieri del Politecnico incontrano quelli di oggi
11 Mag 2026 Davide Cossetto nuovo presidente dell'Associazione Cavalieri di Cremona
11 Mag 2026 Brazzuoli, inaugurato il nuovo refettorio delle scuole
11 Mag 2026 Pizzighettone, visite guidate a Palazzo Silva durante la "Tre Giorni in Piazza"
Cultura e spettacoli

Concluso il festival Sinapsìa: arte e partecipazione a Casa Siqueiros

Il Festival dei sensi, delle arti e delle relazioni si è svolto a Cremona dall’1 al 9 maggio 2026

Uno dei momenti dell'incontro
Fill-1

Si è conclusa sabato 9 maggio, negli spazi di Casa Siqueiros a Cremona, la prima edizione di Sinapsìa – Festival dei sensi, delle arti e delle relazioni, il progetto a cura di Francesca Scigliuzzo e Casa Siqueiros che, dall’1 al 9 maggio, ha proposto un percorso tra musica, scultura, danza, arti visive, elettronica e convivialità.

Nato come esperienza di incontro tra linguaggi e pratiche performative diverse, Sinapsìa ha creato un luogo aperto all’esplorazione sensoriale e relazionale, capace di mettere in dialogo artisti, pubblico e spazi tramite proposte differenti: dalla scultura sonora alla performance, dall’improvvisazione musicale, alla pittura, alle visioni digitali, fino ai momenti di degustazione e confronto con gli artisti.

Nel corso delle cinque giornate di programmazione, il festival ha offerto al pubblico un’esperienza costruita intorno all’ascolto, alla partecipazione e alla relazione tra le arti, confermando l’idea di Casa Siqueiros come spazio aperto alla ricerca e alla sperimentazione. L’iniziativa ha coinvolto artiste e artisti provenienti da ambiti differenti, in un intreccio di pratiche e sensibilità che ha dato forma a un programma diffuso e multidisciplinare.

La chiusura del festival è stata affidata a Risveglio sonoro, appuntamento dedicato alla musica elettronica e alle visioni digitali a cura di Glide Society, che ha accompagnato il pubblico verso il finissage della mostra e la festa conclusiva, suggellando un percorso pensato come esperienza condivisa e partecipata.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...