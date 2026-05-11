Davide Cossetto nuovo presidente dell'Associazione Cavalieri di Cremona

L’ Associazione Provinciale Cavalieri della Repubblica Italiana di Cremona ha proceduto al rinnovo del consiglio direttivo e, a seguire secondo le modalità statutarie, sono stati eletti i nuovi vertici dell’associazione cremonese per il triennio 2026-2029.

Questi i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Maurizio Martinelli, Fausto Casarin, Bruno Casarini, Luigi Vaccaro, Paolo Defendi, Arrigo Rizzetti, per il Collegio dei Revisori dei Conti: Mauro Bosio, Agostino Franceschini e Gualtiero Nicolini e per il Collegio dei Probiviri Angiolino Bresciani.

Il Consiglio Direttivo ha poi proceduto all’unanimità alla nomina dei massimi vertici associativi provinciali. È stato eletto Presidente il Cavaliere Ufficiale Davide Cossetto, già Maggiore dei Carabinieri.

Il cursus honorum militare e il suo radicamento nel territorio cremonese ne fanno una figura capace di coniugare rigore istituzionale e sensibilità verso la comunità locale. Al suo fianco due Vicepresidenti: il Commendatore Efrem Festari, che rappresenterà l’area di cremasca; il Commendatore Maurizio Martinelli per l’area cremonese mentre il Cavaliere Denis Bidini, di Casalmaggiore, sarà il consigliere delegato responsabile della Commissione Lavori. La distribuzione delle cariche direttive riflette la precisa volontà dell’associazione di dare voce e rappresentanza all’intero territorio provinciale.

© Riproduzione riservata