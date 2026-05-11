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Gruppo FS, oltre 1300 cantieri attivi per potenziamento della rete ferroviaria

ROMA (ITALPRESS) – La Rete Ferroviaria Italiana (RFI Gruppo FS) è al centro di una grande trasformazione. L’obiettivo è rendere il sistema ferroviario più moderno, efficiente e sostenibile, migliorando collegamenti, sicurezza e capacità di trasporto. Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Per Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all’operatività del PNRR e all’accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete.
xb1/mgg/gtr

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