Guerre: una serata con Tommaso Greco alla luce del pensiero di don Mazzolari
Il docente pisano, autore del recentissimo testo "Critica della ragione bellica", approfondirà il pensiero di don Mazzolari sulla guerra
Mercoledì 20 maggio, ore 21, la chiesa di S. Giuseppe, nel quartiere Cambonino di Cremona (piazza Aldo Moro 10), ospiterà un incontro nel quale sarà messo a tema il principio-pace, sulla scorta delle profezie di don Mazzolari, in dialogo con lo scenario internazionale attuale che sta andando in direzione decisamente contraria. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi.
Ospite della serata sarà il prof. Tommaso Greco, ordinario di Diritto presso l’Università di Pisa, direttore della rivista Diacronìa e autore del recentissimo testo Critica della ragione bellica (Ed. Laterza). L’evento è promosso dall’Unità pastorale “Don Primo Mazzolari” di Cremona, formata dalle parrocchie di Sant’Ambrogio, Cambonino, Boschetto e Migliaro.
Ad apertura dell’incontro saranno proposti alcuni brani mazzolariani sul tema del dramma della guerra, che scaturisce sempre dal cuore malato e infantilizzato dell’uomo.
Poi la parola verrà lasciata a Greco, attraverso alcune domande che apriranno altrettanti focus sulle ragioni della pace, della difesa e del ripristino del diritto internazionale, della cultura della convivenza e della sua coraggiosa narrazione.