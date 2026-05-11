A breve torneranno a riempirsi i locali commerciali di via Solferino occupati fino a qualche mese fa da Original Marines. Al suo posto si trasferisce la tabaccheria che sta esattamente di fronte, ampliando i propri spazi e aggiungendo anche un servizio di caffetteria. Non solo, verrà ulteriormente ampliata l’esposizione di gioielli che ora è sacrificata nella collocazione attuale.

Ad attrarre l’attenzione di chi passa dalla via, è la vetrofania scelta dal progettista dell’intervento di manutenzione straordinaria, il geometra Carlo Coriselli, che mostra alcuni personaggi iconici del modo dei fumetti, da Paperon de’ Paperoni alla Banda Bassotti. Una scelta insolita: “Ho voluto infondere un po’ di allegria a queste vetrine, qualcosa di gioioso ed effervescente per contrastare il periodo un po’ buio che stiamo vivendo”, afferma.

I lavori all’interno sono già iniziati e si conta di concluderli entro la fine del mese. All’ingresso verrà collocato il banco della tabaccheria mentre la cafetteria troverà collocazione proprio in corrispondenza dei personaggi disneyani. Negli spazi più vicini a via Bordigallo infine, spazio per l’oggettistica e la gioielleria.

© Riproduzione riservata