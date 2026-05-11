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Napoli-Bologna 0-2, Orsolini raddoppia su rigore (con Var) e gli azzurri protestano: cos’è successo

(Adnkronos) – Caso var che fa discutere nel primo tempo di Napoli-Bologna di oggi, lunedì 11 maggio. Al 32′, un ispiratissimo Bernardeschi crossa in mezzo per Miranda e il difensore viene atterrato dal capitano del Napoli Di Lorenzo. All’inizio, l’arbitro Piccinini lascia correre e dice che non c’è fallo, ma dopo pochi secondi viene richiamato al Var per visionare il contatto e assegna il calcio di rigore al Bologna (già in vantaggio 1-0 grazie al gol di Bernardeschi) tra le proteste degli uomini di Conte. 

Sul dischetto va Orsolini, che sceglie di incrociare col sinistro e beffa Milinkovic-Savic per il raddoppio.  

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