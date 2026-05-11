Pizzighettone, visite guidate a Palazzo Silva durante la "Tre Giorni in Piazza"

Prosegue e si consolida la collaborazione tra Gruppo Volontari Mura Pizzighettone e la famiglia Silva, inaugurando una proposta turistica inedita e che va ad arricchire i pacchetti già proposti dal Gvm, molti dei quali anche per le scuole. Si tratta di una serie di visite guidate, che si svolgeranno nell’ambito della Tre Giorni in Piazza, il 17 maggio.

La visita porta nel cuore di Gera di Pizzighettone all’interno del settecentesco Palazzo Silva, fra le più importanti famiglie di Pizzighettone, sia per le attività imprenditoriali nel campo dell’agricoltura sia nell’attività amministrativa e politica del paese. Il primo sindaco di Pizzighettone fu proprio Antonio Silva nel 1861, zio di Francesco che poi a sua volta fu sindaco per 25 anni dal 1889 al 1914.

Gli accompagnatori del Gruppo Volontari Mura racconteranno l’antica dimora, facendo rivivere un tempo passato, con storie di caccia, cani e cavalli e tanto altro ancora, fra cui il pernottamento nel palazzo di Napoleone Bonaparte, la sera del 12 maggio 1796 a seguito della presa della piazzaforte austriaca di Pizzighettone.

Mete di visita all’interno del Palazzo, la Portineria, lo Scalone padronale che porta alla Camera di Francesco Silva, con arredi originali del tempo, e tappe successive legate alla passione di Francesco Silva e del figlio Carlo per l’allevamento del cane bracco e dei cavalli per l’equitazione: la Sala della caccia, la Selleria, l’Archivio, il Canile, la Scuderia, la Rimessa con le due carrozze d’epoca e la Sala da pranzo.

L’accoglienza dei visitatori è presso lo storico ‘Giardino Silva’ (di fronte a Palazzo Silva, via Smancini 49), in Gera di Pizzighettone (sponda destra del fiume Adda). Lo stesso donato al Gruppo Volontari Mura nel 2023 da donna Lucia Silva Pignatti Morano, recentemente scomparsa, portando con sé un importante scorcio di storia di Pizzighettone. La conservazione di questo palazzo settecentesco la si deve proprio a donna Lucia Silva e oggi alle sue due figlie Carla e Anna Maria.

Quattro le visite guidate (prenotazione consigliata), con partenze alle ore 10.30 – 15.00 – 16.00 – 17.00 (arrivare almeno una decina di minuti prima) con contributo di 13 euro (adulti); con lo stesso biglietto sarà poi possibile visitare i Musei nelle Mura di piazza D’Armi: ‘Museo Arti e Mestieri di una Volta’ con le sue sei sezioni e relativi percorsi didattici e il ‘Museo delle Prigioni’ unico in Alta Italia, con le tremende celle di rigore e di segregazione e una sezione dedicata agli strumenti di tortura.

Anche in questo weekend (Sabato 16 e Domenica 17 Maggio) saranno disponibili le classiche visite guidate alla scoperta di Pizzighettone Città Murata di Lombardia, che il Gruppo Volontari Mura propone per tutto l’anno ogni sabato, domenica e festivi, con inoltre la possibilità di noleggio biciclette. Partenze dall’Ufficio turistico di piazza D’Armi, ore 15.00 e ore 16.00. Negli stessi orari e la mattina (ore 10.00-12.00 e 15.00-17.30) apertura anche dei ‘Musei nelle Mura’ di piazza D’Armi.

Sempre sotto la regia del Gruppo Volontari Mura, Domenica 17 maggio va in scena l’edizione di Maggio del Mercatino dei Nonni, con Vintage, Collezionismo, Modernariato e curiosità. In questa occasione la consueta location di piazza D’Armi si trasferisce presso i giardini di Parco delle Rimembranze, in via Porta Soccorso (fronte Torre del Guado), dove si svolgeranno tutte le edizioni estive dell’expo d’antan che è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile di ogni terza domenica di ogni mese.

Info: Gruppo Volontari Mura Pizzighettone, Ufficio Turistico piazza D’Armi 6, tel. 0372-730333; www.gvmpizzighettone.it; info@gvmpizzighettone.it

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