Ultime News

11 Mag 2026 Novità in arrivo nella ztl: non ampliata ma rafforzata con tre varchi in più
11 Mag 2026 Il comitato CremonaPride: "Non ci facciamo intimidire dall'odio online, in piazza il 30 maggio"
11 Mag 2026 Via Solferino, vetrofania disneyana strizza l'occhio ai passanti: arriva tabaccheria-caffetteria
11 Mag 2026 Dalla Regione 785mila euro per opere anti-allagamenti a Gadesco e San Daniele Po
11 Mag 2026 Cremonese, la sfida sul campo dell'Udinese si giocherà domenica alle ore 20:45
Nazionali

Serie A, oggi Napoli-Bologna 1-2 – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, lunedì 11 maggio, il club azzurro sfida il Bologna nel monday night della 36esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como in trasferta, mentre i rossoblù di Italiano hanno impattato con lo stesso risultato al Dall’Ara contro il Cagliari. Calcio d’inizio alle 20:45 

Dove vedere Napoli-Bologna? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Pisa, domenica 17 maggio alle 15. Alla stessa ora si giocherà Atalanta-Bologna. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...