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Sintonia fra Re Carlo e Trump? Causa di stress ‘post-traumatico’ per Harry e Meghan

(Adnkronos) –
La visita di Stato di quattro giorni di re Carlo a Washington e New York, la prima in America in quasi un decennio, è stata un successo. Ha ricucito i rapporti fra Regno Unito e Usa deterioriati a causa delle rispettive, differenti posizioni sulla guerra in Iran, ma ha anche demoralizzato Harry e Meghan, il cui rapporto con il presidente Donald Trump non è mai stato idilliaco.  

Il sovrano britannico ha viaggiato con la regina Camilla ed è stato accolto con tutti gli onori cerimoniali, tra cui un ricevimento alla Casa Bianca. Sono circolate numerose immagini di Charles che rideva e appariva rilassato accanto al tycoon e alla first lady Melania, scene che sono state notate con particolare attenzione non solo dai commentatori, ma, a quanto pare, anche dagli stessi duchi di Sussex. La visita è stata ampiamente interpretata come un successo per il soft power britannico. Tuttavia, secondo una fonte di Ok!, per Harry e Meghan, vedere il monarca andare così d’accordo con il presidente americano è stato una delusione, dati i ripetuti attacchi pubblici di Trump nei loro confronti. 

“C’è la crescente sensazione che questa situazione abbia colpito Harry e Meghan molto più profondamente di quanto avessero inizialmente previsto”, ha detto la fonte. “Vedere Carlo così rilassato e pubblicamente allineato con Trump, che ha apertamente ridicolizzato il loro matrimonio, li ha toccati nel profondo, ha fatto riemergere molte emozioni difficili e per loro è stato un affronto molto personale. È stato, come direbbero loro, un vero e proprio trauma”. Secondo quanto suggerito da persone vicine alla coppia, la tensione emotiva affonda le sue radici in un conflitto tra la comprensione che Harry ha del lavoro del padre e la sensazione più viscerale di non essere difeso dal Re. La stessa fonte ha aggiunto: “Harry può accettare a livello intellettuale che il ruolo di suo padre lo obblighi a interagire con chiunque sia al potere, a prescindere da commenti passati o tensioni personali. Ma a livello emotivo, questa consapevolezza non attenua l’impatto. Dal suo punto di vista e da quello di Meghan, l’assenza di qualsiasi reazione o riconoscimento delle critiche a loro rivolte non fa che rafforzare una narrazione che percepiscono come ingiusta, e questo è stato particolarmente difficile da elaborare per entrambi”. 

Secondo un’altra fonte, Harry, che si è ritirato dagli incarichi reali nel 2020 per trasferirsi negli Stati Uniti, potrebbe star facendo uno sforzo per restare calmo e concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine, ricordandosi che i re devono collaborare con i leader mondiali di ogni tipo. Dietro le quinte, tuttavia, la pressione starebbe aumentando. “La situazione ha riaperto vecchie ferite e ha fatto sentire sia lui che Meghan vulnerabili e di nuovo sotto esame – ha dichiarato la fonte – Per Meghan in particolare, c’è un vero senso di frustrazione per il fatto che i commenti negativi di Trump su di loro siano stati lasciati inascoltati senza alcuna risposta o difesa. Quel silenzio, dal suo punto di vista, non fa che acuire il disagio e rafforzare la sensazione di essere esposti a continue critiche. Lei e Harry soffrono essenzialmente di una sorta di disturbo da stress post-traumatico a causa della visita di Carlo negli Stati Uniti”. 

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