Tg Sport – 11/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Internazionali d’Italia, Sinner travolge Popyrin, ora derby azzurro negli ottavi

– Milan: crisi profonda e contestazione, Tare propone il ritiro ma Allegri frena

– Roma: rimonta folle a Parma e aggancio al quarto posto, Malen uomo della provvidenza

– Inter: Thuram si ferma in allenamento, finale di Coppa Italia a rischio

– La Liga: Barcellona campione di Spagna, Rashford e Ferran Torres stendono il Real

– Scherma: trionfo azzurro in Colombia, Alberta Santuccio regina a Medellin

– MotoGP: Martin è tornato, Bagnaia “incompiuta” nel weekend di Le Mans

– La Barba al Palo – Il Milan non ‘ceda’ Allegri alla Nazionale

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