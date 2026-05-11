Torriani, il 15 maggio torna la Notte bianca, dedicata al mondo green

Manca poco per la Notte dei Musei Torriani, la notte bianca dell’Istituto di via Lea Garofalo che il 15 maggio, dalle 20 alle 23, si apre alla cittadinanza per offrire performance, esposizioni, mostre, robotica, laboratori di chimica e fisica, videogiochi, progetti, percorsi di sostenibilità e monitoraggio civico, il tutto attorno al tema del Green, della sostenibilità ambientale e della pace.

Il Torriani si apre alla cittadinanza come pubblico dell’evento, ma il Territorio è già ampiamente coinvolto nel vasto programma delle iniziative poiché in tabellone compaiono le collaborazioni con Cremona Musei, Asst, Legambiente, Limpiadores, Cai Cremona e Servizio Glaceologico, Scuola media di Levata, Casa Circondariale, Spazio Agio, Libera, la 3c comunicazione del Liceo Anguissola, la Band dell’IIS Pacioli, dell’IIS Galilei e del Comprensivo di Pizzighettone.

Lavorare per competenze trasversali per approfondire gli spazi necessari di una sostenibilità interiore, il desiderio di una pace sostenibile che vada di pari passo con la sostenibilità ambientale; temi strettamente interconnessi nell’Agenda 2030.

Partecipare significa assistere allo spettacolo teatrale degli atTorriani, immergersi in un percorso sulle contraddizioni del fast fashion per finire in uno swap party (mercatino dei riuso dei vestiti cui tutti sono invitati) , provare la sfida dei videogiochi a tema green realizzati dagli studenti, capire come sia possibile progettare pannelli fotovoltaici nel laboratorio di fisica, valutare la monoposto green realizzata dagli studenti di quarta liceo per il Stem Racing Italy, osservare nel laboratorio di green chemistry cosa c’è in una green car, mettere alla prova competenze di fact checking contro il negazionismo climatico, imbattersi in una caccia al tesoro a tema green, sperimentare il greenminecraft, capire come sarebbe possibile rendere efficiente in maniera sostenibile l’illuminazione di una scuola e tanto tanto altro.

Il tutto accompagnato dalla musica live della Band del Torriani e delle altre band del territorio. Radio Jt sarà sul campo per un racconto il più possibile esaustivo.

All’inaugurazione interverranno il vicesindaco Francesca Romagnoli, l’assessore all’ambiente Simona Pasquali, l’assessore all’istruzione Roberta Mozzi.

Protagonisti gli studenti, dietro le quinte, ma non troppo, i loro docenti e la Dirigente Simona Piperno nella promozione di queste esperienze di didattica e cittadinanza attiva.

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