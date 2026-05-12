Carburanti, benzina in calo e gasolio sotto i due euro: i prezzi di oggi

(Adnkronos) –

In calo i prezzi dei carburanti, con il gasolio che questa mattina scende sotto quota due euro/litro per la prima volta dal 23 marzo, all’indomani del primo taglio delle accise. Giù anche la benzina, nonostante il secondo deciso aumento consecutivo della quotazione internazionale (e nuovi segnali di rialzo sui prezzi consigliati). Questa mattina 12 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,929 euro/litro (-1 millesimo rispetto a ieri), gasolio a 1,997 euro/litro (-10). Il Gpl è a 0,812 euro/litro (-3), il metano a 1,567 euro/kg (-1). In autostrada, la benzina self è a 1,999 euro (-1), il diesel a 2,073 euro (-5), il Gpl a 0,919 euro (-2) e il metano a 1,596 euro (-2). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di un centesimo sulla benzina e un ribasso di due centesimi sul gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,932 euro/litro (compagnie 1,934, pompe bianche 1,927), diesel self service a 2,009 euro/litro (compagnie 2,011, pompe bianche 2,005). Benzina servito a 2,069 euro/litro (compagnie 2,108, pompe bianche 1,995), diesel servito a 2,150 euro/litro (compagnie 2,190, pompe bianche 2,075). Gpl servito a 0,821 euro/litro (compagnie 0,833, pompe bianche 0,808), metano servito a 1,568 euro/kg (compagnie 1,568, pompe bianche 1,568), Gnl 1,468 euro/kg (compagnie 1,483 euro/kg, pompe bianche 1,457 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,944 euro/litro (2,149 il servito); IP a 1,935 (2,102 servito); Q8 a 1,928 (2,096 servito); Tamoil a 1,922 (2,000 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,995 (2,214 servito); IP a 2,025 (2,192 servito); Q8 a 2,014 (2,188 servito) e Tamoil a 2,004 (2,090 servito).