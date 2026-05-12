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Felicia lancia una nuova linea di pasta, l’Integrale Extrafibre

(Adnkronos) – Dopo due anni di ricerca applicata, Felicia lancia una nuova linea di pasta, l’Integrale Extrafibre. “La nuova linea – fa sapere l’azienda, brand di Andriani Società Benefit, multinazionale dell’innovation ed healthy food con headquarter a Gravina in Puglia e presente in oltre 50 Paesi nel mondo, – nasce da una lettura precisa del mercato e della scienza. La ricerca degli ultimi anni ha chiarito il meccanismo con cui l’alimentazione integrale produce benefici sull’organismo: le fibre dei cereali integrali arrivano intatte nel colon, dove diventano nutrimento per i batteri intestinali, che le trasformano in molecole capaci di influenzare il metabolismo, la risposta infiammatoria e l’equilibrio energetico (The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2020). Il vero protagonista di questi effetti è l’interazione tra le fibre e il microbiota intestinale: l’ecosistema batterico che la comunità scientifica considera oggi un autentico organo metabolico, capace di influenzare la salute ben oltre la funzione digestiva (Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2021). Alimentare questo ecosistema con fibre diverse significa nutrirlo in modo più completo. La diversità delle fonti alimenta la diversità batterica, che è associata a una maggiore resilienza metabolica dell’organismo. Su questo principio si fonda la formula de L’Integrale Extrafibre di Felicia”. 

L’elemento distintivo della nuova linea è la combinazione di quattro fonti di fibra – avena, grano saraceno, teff e fibra vegetale di cicoria – selezionate per lavorare in modo complementare lungo tutto il tratto intestinale. Le fibre solubili dell’avena e della cicoria nutrono selettivamente i batteri benefici e attivano i processi fermentativi; quelle insolubili del grano saraceno e del teff regolano il transito e migliorano la tollerabilità digestiva. La diversa velocità di fermentazione – più rapida per l’inulina della cicoria, più graduale per i beta-glucani dell’avena – produce metaboliti benefici in modo continuo e distribuito lungo tutto il colon, con un’azione che si estende nel tempo (Journal of Nutrition, 2018). Il profilo che ne risulta, sottolinea Felicia, “è nettamente superiore agli standard della categoria: 13 grammi di fibre per 100 grammi, rispetto a una media di mercato di circa 7,5 grammi*, con un incremento di oltre il 60% (Fonte: CREA; medie GDO pasta integrale in Italia). Il bilanciamento tra fibre solubili – circa il 64% del totale – e fibre insolubili distingue ulteriormente il prodotto da un mercato in cui la componente insolubile rappresenta in media circa il 61% del profilo (Fonte: EFSA; analisi compara-tiva di categoria). Il profilo nutrizionale si completa con ferro, fosforo, magnesio e manganese – micronutrienti che contribuiscono rispettivamente al funzionamento del sistema immunitario, al metabolismo energetico, alla riduzione di stanchezza e affaticamento e al mantenimento della struttura ossea – e con proteine a sostegno della massa muscolare”. 

“La stessa attenzione dedicata alla formulazione nutrizionale è stata investita nel profilo sensoriale. L’Integrale Extrafibre ha un gusto riconoscibile, costruito dall’interazione dei tre cereali: l’avena porta una nota rotonda e delicata che ammorbidisce l’insieme; il teff aggiunge profondità aromatica e una sfumatura intensa, quasi tostata; il grano saraceno – ingrediente storico dell’identità Felicia – conferisce la consistenza rustica e il morso pieno che rendono la pasta soddisfacente. Il risultato è una pasta con un carattere sensoriale preciso e riconoscibile: equilibrata, con una complessità di sapore unica per la categoria, capace di reggere sughi importanti tanto quanto condimenti semplici, e dall’ottima tenuta in cottura. Un prodotto pensato per ridare centralità al buon cibo come miglior alleato del benessere quotidiano”. 

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