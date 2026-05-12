Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45

(Adnkronos) – Slitta il derby di Roma. La prefettura della Capitale comunica che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Il match avrebbe dovuto svolgersi domenica 17 maggio, in contemporanea con la finale maschile degli Internazionali di tennis al Foro Italico, ma alla luce delle valutazioni effettuate sulla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale, è stato disposto di slittare di un giorno la partita.

Il derby avrebbe dovuto svolgersi in contemporanea con le altre sfide che coinvolgono le squadre in corsa per la Champions League. Per le 12.30 del 17 maggio sono previsti anche i match Juve-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli: la Lega potrebbe ritenere necessaria la contemporaneità e quindi spostare anche le altre quattro partite alle 20.45 di lunedì 18.

“Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario”, dichiara Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.