Ultime News

12 Mag 2026 Giornata del mal di testa, incontro aperto alle Ancelle della Carità
12 Mag 2026 Cremonese, per Baschirotto intervento chirurgico perfettamente riuscito
12 Mag 2026 Con il "Concerto per Cremona" al Museo del Violino torna il Maestro Sergej Krylov
12 Mag 2026 Settimana Nazionale Celiachia: Palazzo Comunale illuminato di verde e diverse iniziative
12 Mag 2026 Foto e testi per raccontare gli Anni di Piombo in Europa: la mostra all'Istituto Ghisleri
Nazionali

Musetti, rabbia agli Internazionali: spacca la racchetta con Ruud

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti ‘perde la testa’ agli Internazionali d’Italia 2026 e spacca la racchetta. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Roma, in una partita caratterizzata da un crescente nervosismo, esploso già nel primo set. 

Succede tutto nel sesto game. Musetti colleziona errori su errori, andando fuori giri prima con il rovescio e poi con il dritto. Ruud si prende quindi la prima palla break della partita e la trasforma grazie al doppio fallo dell’azzurro, che ha una reazione rabbiosa. 

Musetti infatti guarda il campo e spacca la racchetta con violenza, dirigendosi poi verso la propria panchina e guardando, visibilmente deluso, il suo angolo. L’allenatore Tartarini prova a predicare calma, con l’azzurro che torna così in campo dopo lo sfogo. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...