Affido familiare: ciclo di incontri per conoscere e avvicinarsi all’accoglienza

Il Comune di Cremona promuove un ciclo di incontri dedicati all’affido familiare, pensati per offrire informazioni, confronto e uno spazio aperto a tutte le persone interessate ad approfondire questo percorso di accoglienza e solidarietà.

Gli incontri saranno condotti dalle operatrici del Centro Affidi del Comune di Cremona — Michela Poli e Silvia Ventura, assistenti sociali, e Martina Pennacchioli, psicologa — con l’obiettivo di avvicinare persone singole, coppie e famiglie al tema dell’affido. Gli appuntamenti aiuteranno a comprendere meglio cosa significhi accogliere temporaneamente un bambino o un ragazzo in un momento delicato della sua vita, offrendo un contesto relazionale stabile e accogliente.

Il primo appuntamento, dal titolo Affido e solidarietà. Un impegno condiviso, si terrà il mercoledì 20 maggio, dalle 18 alle 19.30 alle Biblioteca comunale di Torre de’ Picenardi (vicolo delle Roste, 11). Seguiranno altri due incontri in città: giovedì 28 maggio, dalle 18 alle 19.30 alla parrocchia di Cristo Re (piazza Cazzani, 1), e giovedì 4 giugno, dalle 19 alle 20.30, al Circolo Arcipelago (via Speciano, 4).

“L’affido familiare è una forma concreta di solidarietà che permette a bambini e ragazzi di attraversare momenti difficili grazie alla presenza di adulti accoglienti” spiega Marina Della Giovanna, assessora alle Politiche sociali del Comune di Cremona. “Si tratta di un intervento di protezione e di cura verso i bambini e anche verso le loro famiglie: durante tutto il percorso, infatti, il servizio accompagna il minore, la famiglia affidataria e la famiglia di origine, sostenendo le relazioni e lavorando per creare le condizioni di un rientro”.

“Oggi più che mai, abbiamo bisogno di persone disponibili a mettersi in gioco anche semplicemente per conoscere meglio questa esperienza, su tutto il territorio” aggiunge Eugenia Grossi, dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di Cremona. “Il Centro Affidi, infatti, opera in collaborazione con l’Azienda Sociale del Cremonese a servizio anche di tutti gli altri 47 Comuni dell’ambito cremonese”.

Possono avvicinarsi all’affido persone singole, coppie e famiglie disponibili a mettere a disposizione tempo, cura e relazioni per accompagnare bambini e ragazzi che, per un periodo, non possono crescere serenamente all’interno della propria famiglia.

“Molte persone pensano che per avvicinarsi all’affido servano caratteristiche speciali” affermano Michela Poli e Silvia Ventura, assistenti sociali del Centro affidi del Comune di Cremona. “In realtà ciò che conta davvero è la disponibilità ad accogliere, ascoltare e costruire una relazione. Gli incontri nascono proprio per offrire uno spazio semplice in cui fare domande, confrontarsi e capire meglio cosa significa affido familiare”.

Per informazioni è possibile contattare il Centro Affidi del Comune di Cremona all’indirizzo affido.accoglienza@comune.cremona.it.

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