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Cronaca

Studenti del Torriani in gara al ABB Robostudio Cup 2026

di Laura Bosio
Gli studenti alla competizione
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Gli alunni Francesco Bellini e Andrea Galimberti (indirizzo Elettrotecnica Torriani), accompagnati dal prof. Lorenzo Spensierato, sono tra i protagonisti della ABB Robotstudio Cup 2026, l’ottava edizione della competizione nazionale promossa da ABB Robotics e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione nel “Programma per la valorizzazione delle eccellenze” in ambito scientifico-tecnologico.

La gara, svoltasi negli spazi del prestigioso Kilometro Rosso di Bergamo il 12 e 13 maggio, è focalizzata sullo sviluppo di applicazioni robotiche industriali, attraverso l’impiego di strumenti software professionali (ABB RobotStudio) a supporto della programmazione, della simulazione, del collaudo e dell’ottimizzazione.

Un’iniziativa che, anche quest’anno, coinvolgendo oltre 70 istituti e 900 studenti di tutta Italia, mostra come, costruire ponti tra scuola e mondo del lavoro sia la chiave vincente per costruire un futuro solido per le nostre comunità, per il nostro paese.

“L’impegno e l’entusiasmo dei nostri studenti sono il motore di questa esperienza: attraverso la sfida, come nell’impegno quotidiano dello studio, stanno sviluppando preziose competenze non solo tecniche, mostrando capacità di problem-solving e attitudine al lavoro di squadra; valori che li accompagneranno nel mondo del lavoro” racconta il professor Massimo Denti.

“La collaborazione con aziende come ABB Robotics, che credono nella formazione come leva per l’innovazione, arricchiscono i percorsi didattici che il Torriani offre ai propri studenti permettendo loro di cogliere a fondo le opportunità di un mercato del lavoro in rapida evoluzione”.

“In bocca al lupo a Franceso e Andrea: il loro percorso è la dimostrazione che passione, studio e collaborazione possono aprire le porte a traguardi ambiziosi” sottolinea ancora la scuola. “Un ringraziamento particolare a tutti i membri della squadra che ha partecipato alle fasi preliminari della competizione: Jacopo, Alessandro, Andrea, Lorenzo e Luca”.

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