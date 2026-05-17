Ultime News

18 Mag 2026 Le pagelle di Udinese-Cremonese: i voti dei grigiorossi
18 Mag 2026 Pezzella: “Adesso ci aspetta un’ultima battaglia, pensiamo solo a noi”
17 Mag 2026 Il tecnico Giampaolo: “Alla squadra ho detto che devono essere orgogliosi”
17 Mag 2026 Il commento di Audero: “Questa vittoria non ha quel sapore che deve avere”
17 Mag 2026 La Cremonese supera 1-0 l’Udinese, ma il Lecce vince contro il Sassuolo e resta a +1
Nazionali

Sinner lo batte, Ruud ‘sfotte’ l’Italia… del calcio: “Le cose non vanno molto bene”

(Adnkronos) –
Casper Ruud ‘sfotte’ l’Italia dopo l’eliminazione ai playoff dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista norvegese è stato battuto da Jannik Sinner per 6-4, 6-4 nella finale degli Internazionali di Roma. Durante la premazione il 27enne di Oslo ha tenuto a lanciare un giocoso sfottò calcistico. 

Dopo i consueti ringraziamenti, Ruud ha dedicato un pensiero al lavoro della Federazione e ai risultato degli altri tennisti italiani del circuito: “Complimenti alla Federazione per il lavoro che state facendo”, ha detto il norvegese dal palco allestito sulla terra del Centrale, “ovviamente c’è Jannik, ma non solo. Avete tanti tennisti nelle prime posizioni del ranking”. 

Poi però, lo sfottò: “Ovviamente le cose nel calcio sono molto diverse”, ha detto ridendo Ruud, provocando l’ilarità del Centrale, “scusate, ma quando la Norvegia batte l’Italia…”, ha concluso il tennista, che si è preso così una piccola ‘rivincita’ dopo la sconfitta in finale, ricordando come, effettivamente, la Nazionale scandinava abbia vinto il girone con l’Italia, battendola sia all’andata che al ritorno e spedendola al playoff, poi perso dagli azzurri con la Bosnia. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...