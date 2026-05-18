Memorial Barcella, consegnati 5mila euro alla ricerca dal sodalizio nato nel nome di Miky

Un assegno da 5mila euro destinato alla ricerca sul tumore del testicolo. È quello consegnato dall’Associazione Michelangelo Barcella al Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell’Università di Brescia durante l’aperitivo ospitato in Canottieri Bissolati, sede anche del primo appuntamento dell’edizione 2026 del Memorial Miki Barcella.

A ricevere il contributo è stata la professoressa Sandra Sigala, che da anni collabora con l’associazione e che ha sottolineato l’importanza non solo della ricerca scientifica ma anche della prevenzione e della divulgazione nelle scuole.

“Devo ringraziare come al solito l’associazione Michelangelo Barcella per quello che fa per la ricerca scientifica – ha spiegato Sigala -. Da quest’anno abbiamo intrapreso un percorso comune che mi fa molto piacere: non solo il fatto che loro contribuiscono alla ricerca che svolgiamo in laboratorio sugli studi per le possibili terapie e i possibili farmaci per il tumore del testicolo, ma abbiamo iniziato anche un’attività di divulgazione scientifica presso le scuole superiori”.

La docente ha raccontato il primo progetto avviato quest’anno in un istituto di Verolanuova, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il lavoro nei prossimi mesi: “L’anno prossimo ci attiveremo ancora di più sulla divulgazione scientifica, sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce nell’ambito del tumore in senso generale e sugli stili di vita. È un’attività educativa verso i ragazzi delle scuole superiori che secondo noi è molto importante”.

Sigala ha poi evidenziato anche la necessità di spiegare ai più giovani cosa significhi davvero fare ricerca scientifica: “Sui social vediamo spesso messaggi del tipo ‘è stata trovata la cura del cancro ma viene nascosta’. Abbiamo fatto una chiacchierata di un’ora, un’ora e mezza con i ragazzi per raccontare cosa vuol dire fare ricerca, cosa vuol dire curare il cancro, che cos’è il cancro e quanto siano importanti prevenzione e diagnosi precoce”.

Il saluto istituzionale è arrivato dal direttore della Canottieri Bissolati Aldo Zambelli, intervenuto a nome del presidente Maurilio Segalini. “Con questo evento cominciamo la nostra stagione estiva – ha spiegato -. Da qualche anno abbiamo avuto modo di unire quelli che sono i valori che la nostra associazione porta avanti da sempre con i valori che questi ragazzi riescono a portare avanti: la ricerca, lo sport, i giovani e le famiglie. Sono le stesse nostre missioni”.

Nel corso della serata Filippo Fiorentini, che fa parte del sodalizio nato dopo la prematura scomparsa del giovane cestista avvenuta nel 2015, ha ricordato anche i prossimi appuntamenti legati al Memorial Barcella. Si partirà il 2 giugno proprio alla Canottieri Bissolati con la giornata dedicata al minibasket, mentre il 6 e 7 giugno il torneo Senior e Under al Coloniale. Spazio anche alla seconda edizione di “Un canestro per Gio”, prevista il 13 giugno a Pralboino per ricordare coach Giovanni Rebeccani, in sinergia con il Memorial Barcella per le categorie minibasket coinvolte nella giornata del 2 giugno alla Bissolati.

Durante la presentazione è stato ricordato anche il Memorial Robi Telli, in programma il 20 e 21 giugno, con le finali dei due tornei cremonesi che torneranno in Piazza del Comune il 9 luglio durante i Giovedì d’Estate.

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