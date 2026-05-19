Ultime News

19 Mag 2026 L’arte che cerca la verità: Elena Pagani incontra gli studenti del Torriani
19 Mag 2026 Viaggio nel complesso Villa Glori: primo sopralluogo con AEM dall’acquisizione dell’ex caserma
19 Mag 2026 Concorrenza illecita e calunnia, cadute le accuse. Assolto il tassista Giovanni Carrera
19 Mag 2026 Vitari (Lega): “Padania Acque, vicenda che può fare implodere la fiducia tra alleati”
19 Mag 2026 Consumo di suolo nei comuni al voto: Soncino e Rivolta nella media regionale
Nazionali

Alcaraz e la lettera a Sinner: “Tornerò presto, aspettami”. Ma è fake

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz scrive a Jannik Sinner… ma è fake. Oggi, martedì 19 maggio, a pochi giorni dal trionfo del tennista azzurro agli Internazionali d’Italia 2026, è cominciata a circolare sul web, e su numerose testate nazionali, una presunta lettera a cuore aperto scritta dallo spagnolo per complimentarsi con il numero 1. Peccato però che quelle belle parole fossero figlie di una pagina X di satira tennistica. 

“Jannik, guardo la finale da casa con il ghiaccio sul polso. Ogni volta che il telefono vibra… c’è di nuovo il tuo nome. Un altro trofeo. Un’altra domenica in cui fai la storia come fosse la cosa più normale del mondo”, ha scritto il ‘finto’ Alcaraz in una storia, mai pubblicata, su Instagram, “9 titoli Masters già… pazzesco. A volte penso che vinci troppo quando io non ci sono. Il tennis sembra strano quando non ti guardo dall’altra parte della rete tra un punto e l’altro. Il circuito è troppo silenzioso senza le nostre partite. Mi manca questa sensazione… entrare in campo sapendo che dall’altra parte ci sei tu, pronto alla guerra”. 

La (finta) chiusura di messaggio è quasi commovente: “Tornerò presto… e spero che tu sia ancora lì ad aspettarmi. Vamos”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...