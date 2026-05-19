Alcaraz salta Wimbledon: “Non sono in grado di competere”

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz salta Wimbledon. Oggi, martedì 19 maggio, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà allo Slam londinese, a cui arrivava dopo la finale persa contro Jannik Sinner lo scorso anno, a causa dell’infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha già costretto a saltare Madrid, gli Internazionali d’Italia e il prossimo Roland Garros.

“Il mio recupero sta andando bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per competere, motivo per cui devo ritirarmi dallo swing sull’erba al Queen’s e a Wimbledon”, ha scritto Alcaraz in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, “sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare per tornare il prima possibile!”.

Carlos Alcaraz ha rimediato un infortunio al polso durante il match contro Virtanen nel primo turno dell’Atp 500 di Barcellona, vinto in due set 6-4, 6-2. Durante il primo set infatti, Alcaraz si è toccato il polso dolorante, chiedendo l’interruzione e l’intervento del fisioterapista. Dopo il trattamento lo spagnolo è riuscito a tornare il campo e chiudere il parziale, salvo poi ritirarsi al termine del match.

“E’ complicato sedermi qui oggi e annunciare che non potrò proseguire il torneo”, aveva detto Alcaraz in conferenza stampa, “nel match diho sentito un dolore al polso, è aumentato gradualmente. Non credevo sarebbe diventata una situazione grave, ma è un infortunio più serio del previsto”.

Alcaraz aveva già dovuto ritirarsi dai Masters 1000 di Madrid e Roma, lasciando campo libero per i trionfi di Sinner. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista”, aveva scritto lo spagnolo sui propri canali social, “è un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui”.

Dopo aver battuto Bonzi all’esordio di Madrid, Sinner aveva commentato l’annuncio di Alcaraz: “È una cosa molto dura. È triste per il tennis, per Carlos, campione uscente, per me che sono un suo avversario. È una notizia triste, quindi gli auguro di riprendersi il più velocemente possibile”, aveva detto l’azzurro.