Hantavirus, turista britannica rintracciata a Milano: negativa ai test e in quarantena al Sacco

(Adnkronos) – È stata rintracciata a Milano nella serata di ieri la turista britannica di circa 20 anni segnalata come contatto di un caso confermato di hantavirus. La comunicazione è arrivata dalle autorità sanitarie del Regno Unito nell’ambito delle verifiche legate al focolaio registrato a bordo della nave da crociera Mv Hondius.

La giovane si trovava sul volo Johannesburg-Amsterdam sul quale aveva viaggiato anche la donna olandese di 69 anni risultata positiva al virus Andes, variante dell’hantavirus, e successivamente deceduta in un pronto soccorso della città sudafricana. La donna, moglie della prima vittima del focolaio partito dalla crociera proveniente da Sant’Elena, era salita brevemente a bordo del volo Klm da Johannesburg ad Amsterdam, ma era stata fatta scendere poco dopo a causa delle sue condizioni di salute. Sul medesimo volo viaggiava anche la turista britannica, poi individuata dalle autorità e trasferita all’ospedale Sacco di Milano insieme a un’accompagnatrice.

“In applicazione dei protocolli sanitari previsti per i contatti di casi confermati – ha spiegato l’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso – la turista è stata sottoposta agli accertamenti virologici, risultati negativi, e posta in quarantena all’ospedale Sacco di Milano per il periodo di osservazione sanitaria”. Anche l’accompagnatrice è risultata negativa ai test per hantavirus ed è stata presa in carico secondo le procedure previste dalle autorità sanitarie.

Al Sacco è ricoverato dalla scorsa settimana anche un turista inglese di 60 anni, già individuato come contatto stretto per aver viaggiato da Sant’Elena a Johannesburg con la donna poi deceduta. Secondo quanto riferito dalla Regione Lombardia, i suoi test virologici “permangono negativi”. Nella giornata di venerdì l’uomo aveva avuto qualche linea di febbre, ed era stato testato nuovamente, risultando negativo per hantavirus e positivo per rhinovirus, microrganismo responsabile del comune raffreddore.

“Anche questa volta – ha concluso Bertolaso – a seguito della segnalazione ricevuta dal ministero della Salute, abbiamo agito tempestivamente raggiungendo la turista indicata dal Regno Unito come contatto di caso di hantavirus. Ringrazio il personale sanitario regionale, Ats Milano e i professionisti del Sacco per la rapidità e la competenza dimostrate nella gestione del caso”.