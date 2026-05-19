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Laila Hasanovic conquista Cannes, la fidanzata di Sinner sfila con l’abito da ‘sposina’

(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner festeggia il trionfo agli Internazionali, la fidanzata Laila Hasanovic conquista i fotografi sul red carpet di ‘Amarga Navidad’, il nuovo film di Pedro Almodóvar in Concorso al 79esimo Festival di Cannes. La modella danese ha scelto un look ‘total white’ dal sapore nuziale: un abito etereo, con un corpetto ricamato da petali di organza che le disegnava la silhouette. Un’apparizione che sembra quasi una prova generale in bianco. 

Da circa un anno Laila Hasanovic è diventata, di fatto, la first lady del tennis. Lei e Jannik Sinner si sono conosciuti e innamorati nel 2025, scegliendo però fin da subito la via della discrezione assoluta. La conferma della relazione è arrivata solo col tempo: prima attraverso le parole del campione, che in diverse interviste ha ammesso di essere innamorato, poi con la presenza sempre più frequente di Laila nei tornei, spesso seduta accanto ai familiari di Jannik.  

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