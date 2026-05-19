Ultime News

19 Mag 2026 L’arte che cerca la verità: Elena Pagani incontra gli studenti del Torriani
19 Mag 2026 Viaggio nel complesso Villa Glori: primo sopralluogo con AEM dall’acquisizione dell’ex caserma
19 Mag 2026 Concorrenza illecita e calunnia, cadute le accuse. Assolto il tassista Giovanni Carrera
19 Mag 2026 Vitari (Lega): “Padania Acque, vicenda che può fare implodere la fiducia tra alleati”
19 Mag 2026 Consumo di suolo nei comuni al voto: Soncino e Rivolta nella media regionale
Nazionali

Malattie rare, Massimelli (Aisla): “Con Ovunque vicini a casa di chi ha la Sla”

(Adnkronos) – “Il progetto ‘Ovunque vicini’ rappresenta per Aisla un grande gesto di responsabilità. Si tratta di un impegno condiviso con altre istituzioni per portare e garantire l’assistenza direttamente nelle case, supportando le persone con la Sla e le loro famiglie e facendo capire loro che non possono e non devono restare da sole”. Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, spiega l’iniziativa presentata oggi a Milano, nata per garantire assistenza specialistica per le persone con sclerosi laterale amiotrofica.  

Il modello, attraverso la App Isa, porta a domicilio competenze cliniche dei Centri Nemo e il supporto sociale di Aisla che “nasce dalla prossimità e dall’incontro di alcune persone che, davanti alla gravità della malattia, hanno capito che non è possibile affrontarla da sole – sottolinea Massimelli – L’associazione è sempre stata presente con l’assistenza, accompagnando le famiglie e cercando di difenderne i diritti. Ci siamo accorti, però, che questo non basta: occorre fare un passo oltre e garantire la continuità della cura proprio nei territori dove le persone vivono”, conclude. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...