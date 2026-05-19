Money Road, torna l’esperimento sociale con Fabio Caressa: la nuova stagione

(Adnkronos) –

Il finale della prima stagione aveva lasciato tutti senza parole. E per la seconda, Fabio Caressa promette altrettanto. Torna l’esperimento sociale di Sky: da giovedì 21 maggio, su Sky e in streaming su NOW, arriva il fenomeno televisivo ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, condotto proprio da Caressa, per la prima (ormai seconda) volta al timone di un programma d’intrattenimento in cui la tensione tra altruismo e individualismo è continua.

Il format resta pressoché invariato, ma “ci sarà un colpo di scena in ogni puntata”, promette il giornalista sportivo nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Milano, nella sede di Sky. Nella nuova stagione, la sua missione sarà ancora quella di guidare e motivare i concorrenti, muovendosi all’interno di un laboratorio che richiama un po’ la stazione Swan di Lost, il bunker abitato da Desmond Hume. L’ambiente riprende l’estetica rétro della serie: luci fredde, pulsantiere, pareti industriali e monitor vintage per tenere sotto controllo quello che succede tra i partecipanti. Anche lo storytelling strizza l’occhio all’immaginario creato da J. J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber: un territorio disabitato, un destino sconosciuto e la sensazione continua che tutto può cambiare da un momento all’altro.

Ma quindi, come funziona Money Road? Dodici persone comuni, di età ed estrazione sociale differenti, vengono riunite nel mezzo della selvaggia giungla malese. La ‘compagnia delle tentazioni’, anche quest’anno, in un contesto di rigida privazione e con a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dovrà affrontare un trekking nella giungla ancora più duro e faticoso.

Durante il percorso, tutti i componenti saranno immersi in una natura bellissima ma ostile e proibitiva, fatta di acqua e fango, insetti e sanguisughe, salite impervie e mangrovie fittissime. L’obiettivo è uno solo: arrivare alla fine per dividersi un montepremi di 300 mila euro. Ma c’è un grande intoppo: le tentazioni che i concorrenti incontreranno tra un km e l’altro. Se cederà anche solo uno di loro, a pagarne le conseguenze, saranno tutti, in quanto il premio in palio verrebbe decurtato del prezzo della tentazione.

La fatica potrebbe, infatti, trasformarsi in un’avventura di lusso con hotel immersi nel verde, colazioni a buffet e cene stellate. Ma tutto questo ha un prezzo. Quindi, se i concorrenti vogliono tornare a casa con il montepremi dal valore iniziale di 300mila euro, l’unica cosa che dovranno fare è accontentarsi e sacrificare ogni tentazione a cui verranno sottoposti.

I partecipanti alla seconda edizione dell’esperimento sociale Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo sono: Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Simona, 47 anni, Milano, impiegata; Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Riccardo, 22 anni, Sammichele di Bari (Bari), volontario del servizio civile; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice.

Il giornalista e telecronista sportivo sa bene cosa significhi vivere in un ambiente ostile, lui che nel 2024 ha partecipato a Pechino Express: “Io cederei alla tentazione della doccia. Posso resistere al cibo, considerando che a casa ho mia moglie (Benedetta Parodi, ndr), che cucina di tutto. Ma dopo ore di trekking la doccia non me la toglie nessuno”, ha scherzato Caressa.

A tentare i partecipanti all’esperimento sociale ci saranno anche due ospiti speciali, che sorprenderanno i componenti della Compagnia nel mezzo della giungla in maniera imprevedibile: Orietta Berti e Alessandro Borghese.

Money Road andrà in onda dal 21 maggio, ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Dal 26 maggio sarà trasmesso in replica anche in chiaro, ogni martedì in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.