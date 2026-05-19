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Nazionali

Siena, odio razziale e apologia fascista e nazista: denunciati 13 minori

(Adnkronos) – Detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Sono le accuse contestate a 13 minorenni, tutti residenti nel senese, denunciati dai poliziotti di Siena. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti nell’operazione ‘Format 18’ della Digos. 

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