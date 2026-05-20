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Nazionali

Catanzaro, pilota di canadair accoltellato in aeroporto: è in codice rosso

(Adnkronos) – Accoltellato un pilota di canadair nel parcheggio dell’aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un uomo, verosimilmente di nazionalità straniera, avrebbe raggiunto e aggredito la vittima per poi dileguarsi a bordo di un’auto. Il pilota, ferito gravemente, è stato portato in ospedale in codice rosso.  

La Polizia di frontiera dello scalo ha avviato immediatamente le ricerche, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere, per risalire all’aggressore.  

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