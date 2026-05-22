“Mia Natura”: il 23 maggio inaugura la mostra di Giulia Soldi e Morgana Contardi

Tra i tanti eventi organizzati nell’ambito del circuito Cremona Art Week, c’è la mostra dal titolo Mia Natura, promossa dal collettivo artistico We Must in collaborazione con l‘Associazione Artisti Cremonesi e con Cremona Contemporanea. L’esposizione verrà inaugurata il 23 maggio negli spazi della bottega Arti e Colore, in via Gerolamo da Cremona 11/13.

A esporre saranno Morgana Contardi e Giulia Soldi, artiste nonché fondatrici del collettivo We Must, che per realizzare questa mostra hanno creato “a quattro mani”, confrontandosi sul tema della natura, intesa non soltanto come paesaggio o elemento ambientale, ma anche come dimensione personale e identitaria.

Il collettivo artistico We Must è una realtà che nasce dalla necessità di riunire esponenti di differenti forme d’arte in una sorta di continuo dialogo, consentendo loro di confrontarsi in uno spazio libero e in fermento. “L’arte in cui crediamo è profondamente legata ad una viscerale necessità di creare, di esprimere e comunicare” fanno sapere.

La mostra, la prima organizzata dal collettivo, si inserisce nel calendario degli eventi collaterali di Art Week, che anche quest’anno coinvolge diversi spazi cittadini con esposizioni, installazioni e progetti dedicati all’arte contemporanea, e sarà visitabile fino al 31 maggio.

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