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Trump non andrà alle nozze del figlio Don jr: “Momento cruciale, devo stare alla Casa Bianca”

(Adnkronos) –
Donald Trump non sarà alle nozze del figlio primogenito Donald Trump Jr. previste per il fine settimana alle Bahamas. “Per quanto desiderassi ardentemente stare con mio figlio, Don Jr., e con l’ultima arrivata nella famiglia Trump, la sua futura moglie Bettina – ha detto il presidente americano -, le circostanze, legate alle mie responsabilità governative e il mio amore per gli Stati Uniti d’America, non me lo consentono”. “Ritengo importante rimanere a Washington, D.C., alla Casa Bianca, in questo momento cruciale – ha concluso -. Congratulazioni a Don e Bettina!”. 

 

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